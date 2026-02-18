Россиянам объяснили, как оценить уровень компетентности врача

Оценить профессиональные качества медика напрямую непросто, однако существуют признаки, которые должны насторожить пациента. Как рассказала РИАМО врач Арина Козлова, в первую очередь стоит обратить внимание на то, насколько специалист внимателен к жалобам. Если доктор не задает уточняющих вопросов о симптомах, не интересуется историей болезни и не смотрит предыдущие анализы — это повод задуматься.

Компетентный врач, по ее словам, всегда объясняет свои назначения: зачем нужен тот или иной анализ, как действует препарат, каких результатов или побочных эффектов ожидать. Если в ответ на вопросы пациент слышит лишь «так надо» или «я врач, мне виднее», это говорит о закрытости и возможной неуверенности специалиста.

Также стоит насторожиться, если осмотр проводится слишком быстро, а диагноз ставится буквально с порога, без должного обследования. Интуиция важна, но она должна подкрепляться логикой и фактами, подчеркнула Козлова.

«Чтобы обезопасить себя, активно участвуйте в процессе. Не стесняйтесь спрашивать: «Какова основная причина, по которой вы назначаете именно это?», «Какие альтернативные методы существуют, и почему выбран этот?», «Каковы возможные риски и побочные эффекты?», «Что делать, если состояние не улучшится или ухудшится?». Также попросите порекомендовать дополнительную информацию по диагнозу», — сказала эксперт.

Главный врач стоматологии «Дантистофф», кандидат медицинских наук Артем Харламов до этого назвал самые бесполезные рекомендации стоматолога. Одной из таких, по его словам, является удаление нерва «на всякий случай».

Еще одна плохая рекомендация, как утверждает специалист, — удаление нерва мышьяком. Харламов заявил, что это длительная и довольно опасная процедура, которая может привести к воспалению, химическому ожогу слизистой или некрозу тканей.

Ранее врач назвал анализы, которые нужно сдавать ежегодно.