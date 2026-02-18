Врач назвала россиянам самые вредные начинки для блинов

Блины являются достаточно калорийным блюдом, так как готовятся с большим количеством муки, яиц, молока и масла. Однако чаще всего основной вред организму наносит неправильно выбранная начинка, которая в сочетании с тестом грозит развитием инсулинорезистентности и обострением хронических заболеваний. Об этом в беседе с RT предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Среди наиболее вредных продуктов для начинки к блинам специалист выделила вареную сгущёнку, шоколадную пасту и сироп, отметив, что в них очень много углеводов и насыщенных жиров.

«При частом употреблении это может привести к набору веса и развитию инсулинорезистентности», — подчеркнула врач.

Также к числу наиболее вредных Кашух отнёсла блины с жареным фаршем, беконом или колбасой. Из-за высокого содержания вредных жиров такие блюда особенно нежелательно есть людям с повышенным холестерином, болезнями поджелудочной железы и жёлчного пузыря, отметила врач.

Что касается икры, которая является одной из самых популярных начинок для блинов, то, по словам Кашух, важно учитывать высокое содержание соли в этом продукте. Употреблять блины с икрой можно, но в небольшом количестве и нечасто, подчеркнула гастроэнтеролог. Она также посоветовала не злоупотреблять начинками из творожных масс, напомнив, что в них много сахара и трансжиров.

Полезной альтернативой таким начинкам Кашух назвала свежие фрукты, ягоды, нежирный творог, а также варёную индейку и рыбу.

