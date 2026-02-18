Невролог назвала признаки, которые указывают на синдром Аспергера

Люди с синдромом Аспергера часто испытывают социальную усталость и сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степаненко.

Специалист отметила, что первые признаки, указывающие на синдром Аспергера, могут проявляется у детей в возрасте от одного года до двух лет. В этот период жизни главными симптомами становятся отсутствие реакции на свое имя, необычные сенсорные реакции и ограниченный зрительный контакт. Кроме того, у детей с такой особенностью нередко бывают нарушения социальной коммуникации при полной сохранности когнитивных способностей.

«Различия между «классическим» аутизмом и Аспергером часто определялись лишь возрастом появления речи или уровнем поддержки, а не качеством проявлений. Современная классификация фокусируется на индивидуальных потребностях человека, а не на ярлыках», — подчеркнула врач.

По ее словам, взрослые люди с этим синдромом особенно часто сталкиваются с социальной усталостью и выгоранием. Причиной этому становится постоянная сознательная имитация нейротипичного поведения. Яркий свет и шум перегружают человека и истощают его ресурсы. Кроме того, их повседневной жизни мешают трудности с планированием.

Невролог добавила, что синдром Аспергера диагностируют у мужчин раньше, чем у женщин. Вторые чаще маскируют признаки, копируя социальное поведение ровесниц и отдавая предпочтение «социально приемлемым» интересам, таким как литература или животные, а не техника.

