На Урале внучка подменила 500 тысяч рублей дедушки билетами из банка приколов

В Свердловской области внучка обокрала дедушку, подменив его накопления билетами из банка приколов. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Согласно материалам дела, девушка приехала в гости к дедушке в Ревду, чтобы помочь по хозяйству. Она знала, что пожилой родственник откладывает часть пенсии и хранит сбережения дома.

«Обнаружив заначку, Екатерина похитила 500 тысяч рублей, а чтобы дедушка не заметил пропажи, подложила билеты банка приколов. Однако мужчина узнал о краже и обратился в полицию», ― рассказали в пресс-службе.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Потерпевший на заседание суда не явился, но предоставил ходатайство о том, что похищенное внучка вернула и они примирились. Пенсионер попросил не привлекать девушку к уголовной ответственности.

Суд, рассмотрев дело, руководствуясь статьей «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» УК РФ, назначил свердловчанке штраф в размере 40 тысяч рублей.

