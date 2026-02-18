Экономист объяснил популярность рынков у молодежи в России

Экономист Анфиногенов: для молодых россиян поход на рынок стал развлечением

Молодежь в России начала все чаще совершать покупки на традиционных рынках, воспринимая на такие площадки настоящим развлечением. Об этом kp.ru рассказал экономист Александр Анфиногенов.

«Для молодежи, которая не застала бесконечные очереди и грязь, поход на рынок — это новый ритуал, развлечение. Можно побродить, что-то «схомячить» на фудкорте и найти уникальную вещь», — объяснил специалист.

При этом, по словам эксперта, сейчас рынки уже несравнимы с известным многим «Черкизоном». Большая часть современных торговых площадок сделаны более комфортными для посетителей. Они расположены под крышей, а также имеют хорошую выкладку товаров и красивое оформление.

Сомелье Григорий Шевченко до этого говорил, что повышенный интерес молодых россиян к корейской соджу и японскому саке стал одним из проявлений «азиатского тренда», который сейчас активно развивается во многих категориях продовольственного и непродовольственного рынка. Эксперт также подчеркнул, что молодежь привлекают яркие этикетки, небольшая крепость напитка и его сладкий вкус.

