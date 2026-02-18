Россиянам рассказали, как быстро и эффективно убрать дома

Во время уборки важно правильно использовать средства для очистки, чтобы быстро добиться идеального результата. При этом не следует пытаться удалить пятна с помощью агрессивных химикатов и жестких щеток, чтобы не повредить поверхность. Об этом «Известиям» рассказали директор по продукту бренда HYUNDAI Дмитрий Дубасов и основатель клининговой компании «Григорьев чистит» Владимир Григорьев.

По словам Григорьева, одной из самых распространенных ошибок при уборке становится использование слишком горячей воды и агрессивных чистящих средств. Такая химия и жесткие щетки не удаляют пятна, а лишь повреждают покрытие. Перед использованием средств рекомендуется протестировать их на любом малозаметном участке поверхности.

Специалист добавил, что для удаления липких и жирных следов от пищи или напитков важно предварительно размочить грязь с помощью специальных составов, а лишь после этого приступить к чистке. Посуду с засохшими остатками еды также нужно замачивать перед мытьем.

«Если в обеденной зоне есть диван или стулья с текстилем и они подверглись загрязнениям, лучше использовать ткань из микрофибры. Если пятно влажное, следует промокнуть его сухой и чистой салфеткой, далее влажной салфеткой для уборки легким движением протереть пятно от края к центру без нажима. Если на стуле съемная сидушка, то лучше обработать всю поверхность — так можно избежать разводов», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что пятна от воска, оставленные на мебели или ткани, можно легко удалить с помощью горячей воды. При этом с гладких поверхностей остатки воска поможет убрать подогревание феном.

«Для сухой уборки важно, чтобы техника была маневренной и достаточно мощной. Вертикальные пылесосы хорошо подходят для такой задачи: они быстро собирают легкий мусор, а также позволяют убрать сразу несколько комнат без лишних перемещений», — добавил Дубасов.

При этом он посоветовал не включать пылесос на липком или жирном полу сразу, начав работу с ручной очистки салфеткой или губкой с небольшим количеством моющего средства. В противном случае устройство можно распределить грязь тонкой пленкой по всей поверхности.

Эксперты российской компании DEMIAND до этого рассказали «Газете.Ru», что предсказуемая готовка поможет упростить быт. Помимо этого, тем, кто хочет сэкономить время на быт, специалисты порекомендовали готовить только на одной поверхности, чтобы минимизировать количество грязной утвари. Также следует мыть посуду и поверхности сразу после использования.

Ранее юрист предупредил россиян о штрафе за шумную уборку квартиры в вечернее время.