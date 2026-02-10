Размер шрифта
В Костроме школьник спас ребенка от педофила

В Костроме мужчина пытался похитить мальчика и попал под суд
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Костроме 52-летний ранее судимый мужчина попытался увести с улицы незнакомого мальчика, но был пойман, мужчину ждет суд. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в октябре 2025 года во дворах домов по улице Мичуринцев. Обвиняемый подошел к малолетнему мальчику, взял его за руку и попытался увести. Происходящее заметил проходивший мимо школьник, который вмешался и закричал.

Испугавшись, злоумышленник отпустил ребенка, и тот смог убежать домой. Мужчину задержали, выяснилось, что он уже имел проблемы с законом и был судим за преступления против половой неприкосновенности детей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования рассмотрит суд.

Следствие установило, что фигурант ранее был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и на момент инцидента уклонялся от отбывания дополнительного наказания в виде ограничения свободы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные материалы уголовного дела направлены в суд.

До этого в Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил.

Ранее россиянин получил три года колонии за попытку похищения ребенка.
 
