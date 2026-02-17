Размер шрифта
Общество

Шеф-повар рассказал, как пекли блины в старину

Шеф-повар Пискунов: в старину на Масленицу в блины добавляли дрожжи
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

На Руси на Масленицу в блинное тесто добавляли дрожжи, затем выпекали их в печи, но лишь с одной стороны. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал шеф-повар, блогер Владислав Пискунов.

«Сейчас, как правило, в домашних условиях готовят бездрожжевые блины. Во-первых, так гораздо проще, а во-вторых, людям всякие маркетологи и диетологи заморочили голову всякой ерундой, в связи с чем потреблять стали весьма ограниченный набор продуктов», — сказал специалист.

Для приготовления блинов на Руси чаще всего использовалась пшеничная мука, иногда добавлялась гречневая. Также в списке ингредиентов были молоко, яйца, дрожжи, соль и сахар, отметил он.

Специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина до этого поделилась рецептом легких блинов из кефира и отрубей.

Для этого понадобятся стакан 1%-го кефира, два яйца, три столовые ложки отрубей, половина стакана муки, одна чайная ложка меда, щепотка соли и одна столовая ложка растительного масла. Отруби нужно замочить в кефире на 10–15 минут, смешать их со взбитыми с медом, солью и яйцами, всыпать в смесь муку, влить растительное масло, перемешать и пожарить.

Ранее россиянам назвали самые рискованные начинки для блинов.
 
