Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, как россияне относятся к людям в открытой спортивной форме

KP.RU: 54% россиян заявили, что им все равно на одежду людей в тренажерном зале
Mike Harrington/Getty Images

Больше половины россиян не волнует внешний вид людей, тренирующихся в тренажерном зале. Поэтому их не раздражает открытая спортивная форма окружающих. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 54% респондентов поделились, что им все равно, как одеты люди вокруг них на тренировках. Эти россияне спокойно относятся как к обтягивающей и открытой форме, так и к объемным вещам. По их мнению, в первую очередь человеку должно быть комфортно в своей одежде.

Однако другие 32% участников опроса заявили, что их раздражают посетители тренажерных залов в открытой форме. Респонденты считают, что тренирующиеся должны помнить о правилах приличия и не надевать чрезмерно открытую одежду, чтобы не смущать окружающих или не вызывать зависть.

Еще 10% опрошенных признались, что их мотивируют подтянутые и накаченные спортсмены в красивой и открытой форме. Благодаря им россияне понимают, что им есть к чему стремиться. 2% респондентов также рассказали, что сами носят открытую одежду и не видят в этом проблемы.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое».

Ранее российские фитнес-клубы отказались вводить дресс-код.
 
