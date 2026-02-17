Открытие Русского дома в Тегеране назвали шагом к укреплению отношений России и Ирана

В Тегеране прошло торжественное открытие Русского дома, сообщает пресс-служба Россотрудничества.

В церемонии открытия приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель министра культуры Ирана Мехди Мохаммади, посол Ирана в России Казем Джалали и руководитель Русского дома в Иране Лилия Панькина.

Гостям церемонии показали фотовыставку русского географического общества «Россия многонациональная страна».

Также в рамках церемонии открытия прошла праздничная концертная программа. Для гостей выступили скрипач, лауреат международных конкурсов Петр Лундстрем, гитарист Дмитрий Мурин и аккордеонист Алексей Сысоев.

«Открытие Русского дома в Тегеране – это не просто церемония, а закладка фундамента для будущих совместных проектов. Сегодняшнее событие показывает, что Россия и Иран готовы идти дальше в укреплении взаимопонимания, опираясь на уважение к культуре и истории друг друга», — отметил Примаков.

В Русском доме планируется проводить показы новинок российского кинематографа, концерты, выставки и встречи с экспертами. Также посетители смогут узнать актуальную информацию о возможностях обучения в России.