Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Украина во второй раз ударила по детско-молодежной инфраструктуре в Херсонской области

Глава «Росмолодежи» Гуров назвал удар ВСУ по центру в Счастливцево бесчеловечным
Telegram-канал Григорий Гуров

Удар ВСУ по центру для детей и молодежи в творческом поселке Счастливцево Херсонской области показывает, что для Украины эта земля и местное население — чужие. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале шлава «Росмолодежи» Евгений Гуров.

«Страшные кадры, но их должен увидеть каждый. ВСУ во второй раз ударили по центру для детей и молодежи в Счастливцево. Зная, что место посещают молодые ребята, противник не проявляет никакой человечности. Бьет по детям. Все это ясно показывает: для них здесь чужие люди и чужая земля», — подчеркнул Гуров.

Он добавил, что в ходе удара никто не пострадал.

Гуров также отметил, что уникальный центр для детей и молодежи в Счастливцево создан Россией, и обязательно будет восстановлен.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!