Удар ВСУ по центру для детей и молодежи в творческом поселке Счастливцево Херсонской области показывает, что для Украины эта земля и местное население — чужие. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале шлава «Росмолодежи» Евгений Гуров.

«Страшные кадры, но их должен увидеть каждый. ВСУ во второй раз ударили по центру для детей и молодежи в Счастливцево. Зная, что место посещают молодые ребята, противник не проявляет никакой человечности. Бьет по детям. Все это ясно показывает: для них здесь чужие люди и чужая земля», — подчеркнул Гуров.

Он добавил, что в ходе удара никто не пострадал.

Гуров также отметил, что уникальный центр для детей и молодежи в Счастливцево создан Россией, и обязательно будет восстановлен.