Капельдинер Театра на Юго-Западе рассказала, как зрители должны одеваться

Капельдинер Татаринова: нельзя вводить строгий дресс-код в театрах
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Вводить в театрах строгий дресс-код для зрителей нецелесообразно, заявила агентству городских новостей «Москва» капельдинер Театра на Юго-Западе Татьяна Татаринова.
Она отметила, что зрители идут в театр получать эмоции, а не демонстрировать свои наряды.

«С первого дня в нашем театре была свободная форма одежды, удобная для зрителя. Мы рады зрителям и в нарядных, и в повседневных одеждах. Главное в театре – спектакли, встреча с музыкой, литературой», — сказала она.

Татаринова заявила о важности того, чтобы зрители ходили в театр много лет.

«Я сама выступала много лет на сцене, и для меня всегда было важнее эмоциональная реакция зрителя, чем его одежда», — добавила она.

Напомним, ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой выступил против ввода строго дресс-кода в театрах и культурных учреждениях. Он отметил, что зрители сами должны помнить об уважении к традициям и окружающим.
 
