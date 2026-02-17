Организаторы форума будущих технологий опубликовали полную деловую программу

На форуме будущих технологий проведут более 30 тематических сессий

Организаторы форума будущих технологий-2026, который пройдет 25-26 февраля в Центре международной торговли в Москве, опубликовали деловую программу, сообщается на сайте мероприятия.

Всего в рамках форума пройдет более 30 тематических сессий и панельных дискуссий с участием более чем 100 экспертов.

«У России большой потенциал в науке и в разработках, которые должны получить свою жизнь в индустриализации», — отметил первый заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель организационного комитета форума будущих технологий Денис Мантуров.

В форуме примут участие различные эксперты, среди которых помощник президента РФ Андрей Фурсенко, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Вероника Скворцова, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и другие.

Деловая программа форума поделена на 4 блока: «Технологии: биоэволюция», «Человек: новая среда обитания», «Отрасли: устойчивое развитие» и «Экосистема: стратегия общества».

«Согласно национальному проекту «Биоэкономика», к 2030 году поставлена амбициозная задача увеличить долю отечественной биотехнологической продукции на рынке до 55%, а объемы производства – на 96%. Уверен, что Форум будущих технологий способствует достижению целей нацпроекта», — рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума будущих технологий Антон Кобяков.