Учительницу уволили за заявление о том, что евреи воруют глазные яблоки и почки

Американская учительница лишилась работы из-за видео, в котором сделала антисемитское заявление. Об этом пишет NYP.

В начале февраля Насрин Атасси, коррекционный педагог из Сан-Диего, разразилась антисемитской тирадой в интернете. Видео, в котором она утверждала, что израильтяне «воруют печень, почки и глазные яблоки», а также обвинила Израиль в «использовании протестов в своих целях», попалось на глаза членам местной еврейской общины.

Затем к увольнению женщины призвала на своей странице группа StopAntisemitism — американская организация, занимающаяся мониторингом ситуации в сфере образования.

В итоге Атасси была уволена с должности менее чем через день после того, как видео стало достоянием общественности. В настоящее время она, как уточняется, больше не работает в объединенном школьном округе Сан-Диего.

Этот инцидент, по данным еврейских правозащитных групп, произошел на фоне резкого роста антисемитской риторики, вандализма и преследований в школах по всему штату Калифорния.

Ранее в Германии владелец пиццерии сообщил, что евреям в заведении не рады, угодив в скандал.