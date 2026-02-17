Размер шрифта
Cуд прекратил дело о детях после смерти Алии Галицкой

Московский суд прекратил спор о месте проживания детей Галицких и алиментах
Shutterstock

Пресненский районный суд Москвы вынес определение о прекращении производства по спору между Алией и Александром Галицкими об определении места проживания их детей и взыскании алиментов, стало известно «Газете.Ru».

Процесс завершен в связи со смертью одной из сторон. Напомним, что 7 февраля Алия Галицкая совершила самоубийство в изоляторе временного содержания Истринского района Московской области.

Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде сторону Александра Галицкого, пояснил, что после вынесения определения двое несовершеннолетних дочерей продолжат проживать с отцом.

«В доме у моего доверителя девочки окружены теплом и заботой, им обеспечены все условия для нормального развития, что особенно важно для них в этот период», — заявил он.

По словам защитника, такое решение соответствует как пожеланиям самих детей, ранее высказанным в суде, так и заключению органов опеки.
 
