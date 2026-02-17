Размер шрифта
Врач ответила, опасно ли чистить зубы сразу после еды

Врач Першина: чистка зубов после еды не навредит эмали
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Мнение о том, что чистка зубов сразу после еды может серьезно навредить эмали, является мифом. Об этом Pravda.Ru рассказала ведущая программы «Доктор И», врач-стоматолог Ирина Першина.

По ее словам, главное использовать при этом мягкую щетку и качественную пасту. Исключением станут только те случаи, когда человек съел большое количество кислых продуктов, например, цитрусовых или ягод. Врач пояснила, что они содержат фруктовые кислоты, которые временно делают эмаль более уязвимой.

Эксперт отметила, что в целом гораздо важнее не допускать длительного контакта зубов с остатками сладкой или крахмалистой пищи, которая провоцирует образование налета и размножение бактерий, которые вызывают кариес.

«Если после сладостей, печенья или чипсов на зубах остается налет, гораздо полезнее почистить их сразу, чем держать бактерии во рту несколько часов. После кислой пищи достаточно просто прополоскать рот водой или слабым содовым раствором, чтобы нейтрализовать кислоту», — заключила Першина.

Врач-стоматолог и руководитель бренда Revyline Максим Обушенков рассказал «Газете.Ru», что даже при регулярной гигиене можно допускать ошибки, которые со временем приводят к кариесу, воспалению десен и повреждению эмали. По словам специалиста, внимание стоит уделять не только зубам, но и состоянию зубной щетки. После каждого использования ее необходимо тщательно промывать под проточной водой и оставлять сохнуть без защитного колпачка. Во влажной закрытой среде щетина становится благоприятной почвой для размножения бактерий.

Ранее россиян предупредили об опасности отказа от чистки зубов перед завтраком.
 
