Россиян предупредили, как нельзя себя вести в Китае

Как правильно вести себя при поездке в Китай и почему попытка смотреть на Поднебесную через привычные «западные очки» всегда заканчивается недоразумениями, рассказала «Газете.Ru» психолог и востоковед Ксения Разова.

По словам Разовой, Китай — это не просто государство с другой традицией, а целый мир, который живет по собственным законам.

«Это как сложная операционная система со своими шрифтами, кодами и алгоритмами. Когда человек пытается взаимодействовать с ней на привычном «русском софте», происходят сбои. Кажется, что все похоже — но работает иначе», — объяснила она.

Первое, что стоит усвоить, — понятие «лица». Оно не имеет отношения к тщеславию или гордости, как часто думают иностранцы. «Лицо» в Китае — это социальная валюта, что-то вроде рейтинга уважения. Потерял лицо — потерял возможность быть услышанным, получить поддержку или вызвать доверие, предупредила эксперт.

«Представьте рынок. Турист начинает торговаться за пять юаней, а продавец краснеет и злится. Он теряет лицо перед соседями. Гораздо умнее сказать: «Хозяин, ваша цена для туристов немного высока, дайте мне дружескую». Вы даете ему шанс проявить великодушие, и он охотно соглашается. Это не торг, а обмен уважением», — рассказала Разова.

Для тех, кто переезжает в Китай, принцип «лица» становится особенно важен. В деловой среде опоздание, резкая реплика или публичная критика воспринимаются не как мелочь, а как демонстрация пренебрежения. Такое поведение словно показывает, что приезжий не ценит лицо другого, и воспринимается это очень болезненно. В Китае репутация — это капитал. Потерял уважение — потерял все, продолжает востоковед.

Вторая, по ее словам, важная основа китайского менталитета — «гуаньси», сеть личных связей и взаимных обязательств. Для европейца это часто звучит как «блат», но на деле это нечто другое. Это тонкий баланс взаимных услуг и уважения, целая культура человеческих отношений.

«Западный человек привык опираться на контракты. А китаец полагается на отношения. Здесь все решают связи, рекомендации, личные слова. Скажете в ресторане, что вас направил «друг Ли», — и вы уже не чужой. Вам дадут лучший стол, улыбнутся, может, даже угостят чем-то от шефа», — добавила Разова.

Для эмигрантов построение «гуаньси» — ежедневная работа. Важно не избегать коллективных обедов, не отказываться от символических подарков и интересоваться делами коллег. Это не пустая вежливость, а язык доверия. «Если вы не участвуете в этой системе, вы будто стоите в стороне. Вас будут уважать, но не впустят по-настоящему», — объяснила специалист.

Еще один принцип, который пронизывает китайское мышление, — гармония выше правды. Конфуцианская идея «хэ-вэй-гуй» учит избегать острых углов, рассказала собеседница издания. Прямота, которой гордятся россияне, в Китае часто воспринимается как грубость. Китаец почти никогда не скажет «нет» прямо. Он скажет: «Есть некоторые трудности» или «Это не совсем удобно». Это и есть отказ, только в мягкой форме.

Иностранцу важно не давить, не требовать ясного ответа. «Если официант говорит, что блюдо «сложновато», не спорьте. Просто спросите, что он посоветует. Так вы не заставите его терять лицо и сохраните гармонию», — добавила эксперт.

В бизнесе и повседневной жизни китайцы всегда стараются действовать так, чтобы никто не выглядел проигравшим. Победа любой ценой — не их стратегия. Можно выиграть спор, но разрушить отношения. В Китае это называется «победил, но остался один».

Разова подчеркнула, что китайский менталитет нельзя выучить по книге или лекциям. Это не свод правил, а живой организм, в котором жест, пауза или улыбка иногда говорят громче слов. «Когда вы начинаете это чувствовать, все становится проще. Турист перестает быть чужим, эмигрант — изолированным. Понимание этого кода превращает пребывание в Китае в приключение, а не в испытание», — объяснила эксперт.

По словам востоковеда, китайцы с особым теплом относятся к тем, кто старается понять их культуру. Даже если иностранцу удается вымолвить простое «сесе» вместо английского thank you, это вызывает улыбку и симпатию.

«Для них важен сам жест. Не идеальное произношение, не знание иероглифов, а искренность. Когда вы пытаетесь говорить на их языке, даже если делаете ошибки, они это чувствуют. И именно тогда перестаете быть просто гостем», — подытожила Разова.

