В России предложили упростить проверку водителей на опьянение

В РФ предлагают сократить число документов при проверке водителей на опьянение
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Государственную Думу внесли законопроект, упрощающий процедуру освидетельствования водителей на предмет алкогольного опьянения за счет уменьшения числа оформляемых документов. Информация об этом размещена в электронной базе данных Госдумы.

Предлагаемые поправки касаются статей 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«Исходя из практики, на составление одного процессуального документа (например, протокола об отстранении от управления транспортным средством) уходит около 5 минут. Сокращение количества составляемых процессуальных документов в указанных случаях позволило бы сэкономить примерно 33,6 тыс. рабочих часов в год», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В настоящее время, согласно документу, сотрудники полиции, выявив водителя с признаками опьянения, обязаны оформить от трех до пяти документов: протокол об отстранении от управления ТС, акт освидетельствования, протокол направления на медицинское освидетельствование, протокол об административном правонарушении и протокол задержания транспортного средства.

Считается, что в некоторых ситуациях оформление отдельного протокола об отстранении от управления ТС является излишним. Поэтому законопроект предлагает разрешить сотрудникам полиции либо составлять отдельный протокол, либо делать отметку об отстранении в одном из других процессуальных документов. Также предлагается возможность вместо протокола о задержании транспортного средства делать соответствующую запись в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее в России предложили ужесточить наказания за управление авто в состоянии опьянения.

