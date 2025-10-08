В Казахстане осужденных педофилов будут кастрировать в тюрьме по решению суда

В Казахстане педофилов будут кастрировать за полгода до выхода из тюрьмы

В Казахстане с 17 октября в силу вступят новые правила химической кастрации для осужденных за педофилию. Об этом сообщает Orda.kz.

Соответствующую меру будут применять по решению суда. Теперь минимум за 12 месяцев до окончания срока сотрудники колонии должны направить материалы в суд, после чего осужденному предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

Специалисты выяснят, есть ли у человека склонность к сексуальному насилию. После этого могут назначить принудительную меру в виде химической кастрации.

«Процедуру будут проводить прямо в тюрьмах», – сообщается в публикации.

Предполагается, что такие меры сделают профилактику рецидивов эффективнее.

В августе текущего года в стране приняли другой закон – о наказании за преследование. Спустя несколько дней после вступления закона в силу появился фигурант первого дела по нему.

Мужчина проник во двор частного дома женщины, заглядывал в окна и снимал одежду. Во время расследования выяснилось, что подобным образом он наблюдал за другими женщинами.

Ранее мужчину приговорили к принудительной кастрации за изнасилование 14-летней девочки.