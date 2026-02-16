Размер шрифта
Общество

Неизвестный встретил девочку у школы в Кемерове и попытался увести с собой

Подозрительный мужчина пытался похитить школьницу в Кемерове
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Неизвестный пытался увести восьмилетнюю девочку с территории школы №93 в Кемерове. Об этом в группе «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте» рассказала мать школьницы.

По словам женщины, 12 февраляоколо 18:50 незнакомец подошел к ее восьмилетней дочери, когда она стояла у крыльца школы, и сказал ей: «Гу-гу га-га… Пошли со мной».

Но девочка не послушалась, а закричала и побежала ко входу в здание. Позже она рассказала, что незнакомец попытался бежать следом, но быстро остановился и засмеялся. Очевидцы видели, как он спокойно сунул руки в карманы и ушел.

Горожанка рассказывает, что что в тот день подозрительного мужчине несколько раз выводили со школьной территории, а осенью, предположительно, этот же человек напугал другую школьницу, однако его личность тогда так и не установили. На этот раз инцидент также не попал на камеру видеонаблюдения.

«Кто-то говорит, что это подросток с диагнозом и он «дружелюбный», кто-то — что мужчина, тоже с диагнозом. Но личность не установлена ни в первом случае, ни сейчас. Официально зарегистрировано лишь два случая, только потому что родители написали заявления», — рассказала подписчица.

Она призывала родителей быть начеку и проводить с детьми профилактические беседы.

Ранее в Костроме школьник спас ребенка от педофила.
 
