Жители Екатеринбурга смогут увидеть кольцевое солнечное затмение

Во вторник, 17 февраля, в Екатеринбурге произойдет кольцевое солнечное затмение, которое достигнет своей фазы в 17:12 по местному времени. Об этом ЕАН сообщил астроном из УрФУ Владилен Санакоев.

По словам специалиста, увидеть это явление в максимальной красе удастся участникам полярных экспедиций на материке Антарктида. Он также отметил, что 18 и 19 февраля жители Екатеринбурга смогут наблюдать и другое астрономическое явление.

«Ожидается ясная погода на Урале. В эти дни можно будет увидеть, как тонкий серп Луны посетит четыре планеты Солнечной системы последовательно: Венеру, Меркурий, Сатурн и Нептун. При этом 19 февраля Луну сможет увидеть в окружении Венеры, Меркурия и Сатурна каждый житель Свердловской области», — уточнил астроном.

Небесные тела можно будет наблюдать в период с 18:30 до 19:30 в юго-западной части неба, а заходить они будут на западе.

Эксперт также рассказал, что 23 и 24 февраля Луна будет рядом с Ураном, однако увидеть это удастся только с помощью бинокля. А 26 и 27 февраля спутник Земли будет находиться около Юпитера в юго-восточной части неба.

Инженер учебной астрономической обсерватории Уральский федеральный университет Владилен Санакоев до этого говорил, что в феврале 2026 года жители Земли смогут наблюдать на вечернем небе почти все планеты Солнечной системы. По его словам, исключением станет только Марс.

