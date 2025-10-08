В Петербурге девочка подожгла вышку связи ради нового iPhone

12-летняя школьница из Петербурга подожгла вышку сотовой связи ради обещанных неизвестным в интернете денег. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, в одном из мессенджеров она нашла объявление о выполнении несложного задания за деньги. «Работодатель» пообещал ей 300 тысяч рублей, которые она хотела потратить на новый iPhone.

В день инцидента она подошла к вышке связи на Парашютной улице и подожгла ее. После обращения очевидцев на место прибыли полицейские, которые задержали девочку. Из отделения МВД ее забрал отец.

«Пострадавших в результате инцидента нет, однако родителям девочки теперь придется возмещать нанесенный материальный ущерб», – сообщается в публикации.

Материалы о произошедшем передадут следователям для возбуждения уголовного дела. В полиции подчеркнули, что подобные действия расценивались сотрудниками СК как терроризм и призвали не верить обещаниям о легком заработке.

