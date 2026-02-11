Размер шрифта
Россиянам облегчили выбор врача при помощи искусственного интеллекта

GigaChat научили подбирать пациенту нужного врача по симптомам
Подобрать врача по симптомам теперь могут пользователи «СберЗдоровья». Решение реализовано при помощи GigaChat и доступно по всей России, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется6 что GigaChat упрощает выбор врача, экономит время и ускоряет выздоровление, поскольку человек сразу попадает к нужному специалисту. Пациенту достаточно указать симптомы, пол, возраст, дату и время приема, диапазон стоимости и географическое положение клиники.

В ответ ИИ выдаст список из пяти наиболее подходящих специалистов с максимальным рейтингом и высоким количеством положительных отзывов.

«У разных заболеваний часто бывают схожие симптомы, и тогда непонятно, к какому врачу записываться. Изучив симптомы, искусственный интеллект понимает, какое заболевание, скорее всего, послужило их причиной. И после этого подбирает не только подходящих по профилю, но и самых квалифицированных специалистов, которые примут пациента в удобное время в удобной локации», — пояснил директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Управляющий директор медицинской компании «СберЗдоровье» Иван Виноградов добавил, что AI-подбор врача ускоряет выздоровление за счет грамотной маршрутизации и экономии времени, которое пациент мог бы потратить на прием у непрофильных врачей.
 
