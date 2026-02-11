Россиянам облегчили выбор врача при помощи искусственного интеллекта

Подобрать врача по симптомам теперь могут пользователи «СберЗдоровья». Решение реализовано при помощи GigaChat и доступно по всей России, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется6 что GigaChat упрощает выбор врача, экономит время и ускоряет выздоровление, поскольку человек сразу попадает к нужному специалисту. Пациенту достаточно указать симптомы, пол, возраст, дату и время приема, диапазон стоимости и географическое положение клиники.

В ответ ИИ выдаст список из пяти наиболее подходящих специалистов с максимальным рейтингом и высоким количеством положительных отзывов.

«У разных заболеваний часто бывают схожие симптомы, и тогда непонятно, к какому врачу записываться. Изучив симптомы, искусственный интеллект понимает, какое заболевание, скорее всего, послужило их причиной. И после этого подбирает не только подходящих по профилю, но и самых квалифицированных специалистов, которые примут пациента в удобное время в удобной локации», — пояснил директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Управляющий директор медицинской компании «СберЗдоровье» Иван Виноградов добавил, что AI-подбор врача ускоряет выздоровление за счет грамотной маршрутизации и экономии времени, которое пациент мог бы потратить на прием у непрофильных врачей.