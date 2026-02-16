Размер шрифта
В российском регионе компания подростков подожгла 11 релейных шкафов за деньги от куратора

В Харцызске задержали подростков, подозреваемых в поджоге 11 релейных шкафов
ГУ МВД России по ДНР

Подростков из ДНР подозревают в совершении диверсий на нескольких объектах железной дороги в Харцызске. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О действиях молодых людей узнали после того, как в городе зафиксировали 11 поджогов релейных шкафов. Во время проведения необходимых мероприятий полицейские вышли на компанию подростков из трех человек.

Выяснилось, что юноши общались с анонимным куратором. Неизвестный давал им инструкции, которые школьники выполняли за деньги.

«За совершение поджогов исполнители получили денежное вознаграждение в сумме около 300 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов молодые люди признались в содеянном. Также они раскрыли еще двоих соучастников.

Юношей передали специалистам Следственного комитета для принятия процессуального решения. В скором времени в отношении подозреваемых будут возбуждены уголовные дела.

Ранее диверсанту из Подмосковья назначили психиатрическую экспертизу.
 
