В российском регионе компания подростков подожгла 11 релейных шкафов за деньги от куратора

Подростков из ДНР подозревают в совершении диверсий на нескольких объектах железной дороги в Харцызске. Об этом сообщает управление МВД по региону.
О действиях молодых людей узнали после того, как в городе зафиксировали 11 поджогов релейных шкафов. Во время проведения необходимых мероприятий полицейские вышли на компанию подростков из трех человек.
Выяснилось, что юноши общались с анонимным куратором. Неизвестный давал им инструкции, которые школьники выполняли за деньги.
«За совершение поджогов исполнители получили денежное вознаграждение в сумме около 300 тысяч рублей», – сообщается в публикации.
В беседе с сотрудниками правоохранительных органов молодые люди признались в содеянном. Также они раскрыли еще двоих соучастников.
Юношей передали специалистам Следственного комитета для принятия процессуального решения. В скором времени в отношении подозреваемых будут возбуждены уголовные дела.
