В Петербурге врачи не спасли массажистку, принявшую слишком много клиентов 14 февраля

В Петербурге массажистка упала в обморок из-за переутомления на 14 февраля
Иностранка, приехавшая в Петербург на заработки, потеряла сознание из-за переработок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, в День всех влюбленных у 36-летней женщины была плотная запись в спа-салоне, где она работала.

«Массажистка жаловалась на усталость и большой поток клиентов. Она работала практически без перерывов с самого утра», – сообщается в публикации.

В какой-то момент она нашла минуту, чтобы отдохнуть и легла на массажную кровать. Позже, вставая с нее, женщина потеряла сознание.

Ее направили в местную больницу, в течение двух часов ей оказывали помощь, но спасти не смогли.

Известно, что пострадавшая приехала в Петербург из Индонезии, в спа-центре она работала официально. Дома у нее двое детей, которым еще не исполнилось 18 лет.

До этого в Британии у мужчины остановилось сердце на 40 минут из-за переутомления. 39-летний семьянин нередко брал на себя дополнительную работу, из-за чего однажды попал в больницу.

За остановкой сердца последовала недельная кома. По словам самого британца, после этого у него начались проблемы с памятью и зрением.

До этого в Китае программист потерял сознание после того, как длительное время работал сверхурочно.
 
