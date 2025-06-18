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Психолог раскрыл причины начала кризиса среднего возраста

Психолог Бессонов: кризис среднего возраста может наступить внезапно
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WPixz/Shutterstock/FOTODOM

Экзистенциальный шок чаще всего является причиной начала кризиса среднего возраста. Об этом kp.ru рассказал психолог Сергей Бессонов.

По его словам, такой период может наступить внезапно.

Психолог клиники «Аксона», врач высшей категории Анжелика Еременко рассказала газете «Известия», что люди чаще всего сталкиваются с кризисом среднего возраста с 35 до 45 лет. По ее словам, они могут начать задумываться о своем предназначении, задаваться вопросами о смысле жизни, ценностях и будущем.

«Знаете, я замечаю, как многих мужчин буквально переворачивает первый серьезный разговор с урологом или кардиологом», — отметил Бессонов.

Кроме того, причиной может стать утрата родителей. Кризис могут подтолкнуть физические изменения, например, появление лишнего веса и седины, а также трудности в карьере. У женщин он может начаться на фоне того, что их дети вырастают и уходят из дома. Бессонов добавил, что супруги на этом этапе могут столкнуться с рутиной в отношениях.

Психолог Ольга Коробейникова до этого рассказала «Газете.Ru», что первый неочевидный признак кризиса среднего возраста — замедление. Чем старше мы становимся, тем больше мы замедляемся, отметила она.

Ранее актриса Лянка Грыу назвала преимущества кризиса среднего возраста.

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