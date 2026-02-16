В Таиланде задержали мужчину, пытавшегося вывезти из страны редких обезьян

В аэропорту в Бангкоке задержан гражданин Индии, пытавшийся незаконно вывезти из Таиланда двух редких приматов, пишет The Indian Express.

По данным властей, cотрудники таможни совместно со специалистами по контролю за объектами дикой природы обнаружили в багаже мужчины двух живых индокитайских лутунгов — вида обезьян, находящегося под угрозой исчезновения и охраняемого законодательством. Животные были спрятаны среди личных вещей пассажира.

Стоимость изъятых приматов оценили примерно в $3200. Как отмечают источники, проверка могла быть инициирована либо из-за подозрительного поведения пассажира, либо на основании предварительной оперативной информации, полученной в ходе контроля.

Директор таможенного управления пассажирского контроля аэропорта Сантани Файраттанакорн заявила, что после обнаружения животных они были немедленно изъяты, а подозреваемый взят под стражу для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного начато судебное производство по Закону Таиланда о сохранении и защите диких животных 2019 года за незаконный экспорт охраняемых видов. Дополнительные обвинения предъявлены в рамках Таможенного закона 2017 года за попытку вывоза недекларированных товаров.

Тайские власти подчеркнули, что индокитайский лутунг находится под защитой не только национального законодательства, но и международных соглашений по охране природы, что придает делу особую серьезность.

