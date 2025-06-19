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Кошка пережила трехнедельное путешествие из Китая в США, забравшись в контейнер на судне

Кошка три недели плыла из Китая в США, оказавшись внутри грузового контейнера
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Companion Animal Care and Control

Кошка пережила трехнедельное путешествие из Китая в США, оказавшись внутри грузового контейнера на судне, пишет Mothership.

Животное было найдено в истощенном и обезвоженном состоянии после прибытия контейнера в город Окдейл, штат Миннесота. Судьба кошки могла бы закончиться трагически, однако ее обнаружили сотрудники таможни, которые незамедлительно передали ее в приют Northwoods Humane Society.

В приюте ей дали кличку Безбилетница. Постепенно она начала восстанавливаться: пить воду и есть небольшими порциями. По словам Рене Руд, исполнительного директора приюта, выживание животного в таких условиях можно назвать настоящим чудом.

«Она очень напугана. Даже представить страшно — три недели в закрытом контейнере без еды и воды. Наверное, она охотилась на грызунов и пила конденсат», — отметила Руд.

Чтобы не причинять лишний стресс, сотрудники приюта не стали сразу проводить полное медицинское обследование. Вместо этого они сосредоточились на стабилизации состояния кошки и психологической адаптации.

После первоначального ухода Безбилетницу перевели в приют Pet Haven в городе Сент-Пол, где для нее нашлась временная семья, готовая заботиться о ней до тех пор, пока не отыщется постоянный дом.

Ранее пропавшую во время торнадо черепаху нашли спустя несколько недель на соседнем участке.

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