Пациент очнулся после наркоза и свободно заговорил по-испански, хотя почти не знал язык

Американец после каждой операции просыпается и примерно час говорит на испанском, хотя почти не знает языка. Об этом пишет изданиие Dangerous Minds.

Стивену Чейзу было 19 лет, когда он, по его словам, перенес операцию и первое время мог общаться только на испанском, хотя изначально знал язык на очень «низком уровне». По словам Чейза, с тех пор он каждый раз, просыпаясь в больнице после операции, говорит по-испански.

Сейчас мужчине 33 года, и он уверен, что из-за его особенности, он оказался втянутым в незнакомый язык и теперь свободно владеет им на уровне носителя

«Медсестры говорят, что после пробуждения задают мне вопросы типа «Как вы себя чувствуете?» и «Мне больно?», и я отвечаю на них по-испански», — поделился Чейз.

Мужчина считает, что его особенность сформировалась еще в детстве, так как он проводил много времени в доме своего лучшего друга, а его родители постоянно говорили по-испански.

Ранее ученые развеяли пять популярных мифов об изучении нового языка.