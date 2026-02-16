В Москве мужчина с ножом ограбил павильоны в ТЦ

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на павильоны в ТЦ

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в двух разбойных нападениях на павильоны торгового центра на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленник заходил в магазины под видом покупателя. В первом случае он закрыл лицо шарфом и, угрожая ножом сотруднику салона сотовой связи, потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами. Не добившись выполнения требований, он попытался забрать выставочный смартфон, однако антикражное устройство помешало ему.

Во втором эпизоде подозреваемый сменил верхнюю одежду и надел медицинскую маску. Угрожая ножом продавцу другого павильона, он похитил из кассы 65 тыс. рублей и скрылся.

Задержанным оказался 28-летний ранее судимый уроженец Черкесска. У мужчины изъяли нож и часть похищенных денег. На злоумышленника возбудили уголовные дела по статье о разбое. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

