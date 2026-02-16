Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

В Москве мужчина с ножом ограбил павильоны в ТЦ

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на павильоны в ТЦ

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в двух разбойных нападениях на павильоны торгового центра на улице Менжинского в Москве. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленник заходил в магазины под видом покупателя. В первом случае он закрыл лицо шарфом и, угрожая ножом сотруднику салона сотовой связи, потребовал ключи от витрины с мобильными телефонами. Не добившись выполнения требований, он попытался забрать выставочный смартфон, однако антикражное устройство помешало ему.

Во втором эпизоде подозреваемый сменил верхнюю одежду и надел медицинскую маску. Угрожая ножом продавцу другого павильона, он похитил из кассы 65 тыс. рублей и скрылся.

Задержанным оказался 28-летний ранее судимый уроженец Черкесска. У мужчины изъяли нож и часть похищенных денег. На злоумышленника возбудили уголовные дела по статье о разбое. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Мурманске задержали ранее судимого мужчину с ножом за попытку кражи рогатки.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!