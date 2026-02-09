Россиянин ограбил магазин из-за деревянной рогатки

В Мурманске мужчина украл из магазина рогатку и угрожал продавцу ножом

В Мурманске полиция задержала ранее судимого местного жителя, который попытался похитить из гипермаркета деревянную рогатку, угрожая продавцам раскладным ножом. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в магазине на улице Радищева. Мужчина взял с витрины рогатку и направился к выходу, не намереваясь платить. Когда работники магазина попытались его остановить, он достал раскладной нож. Сотрудники заблокировали ему путь и удерживали до приезда полиции.

Задержанный ранее неоднократно судим за грабежи и кражи, объяснить причину своего поступка он не смог. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах. 38-летний мужчина признал вину и рассказал, что совершил кражу для последующей перепродажи. Выяснилось, что он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее россиянин украл 66 плиток шоколада, чтобы поднять гемоглобин.