Россиянам рассказали, что делать при отравлении ртутью

Ртуть является крайне токсичным веществом, его случайное проглатывание или вдыхание паров очень опасно для человека. Для спасения пострадавших требуется немедленное промывание желудка, в острых случаях врачи используют антидот, рассказал 360.ru врач Денис Прокофьев.

По его словам, само по себе проглатывание ртути не так токсично, как вдыхание паров этого вещества. Для лечения острых отравлений ртутью применяют антидот — препарат унитиол, действующим веществом которого является димеркаптопропансульфонат натрия моногидрат.

«Вместе с этим проводят общие мероприятия, реанимацию. При хронической интоксикации вводят унитиол, который способен фактически нейтрализовать действие ртути», — пояснил врач.

По его словам, лечение может затянуться на год, в течение всего этого времени пациенту вводят гормоны, витамины и ноотропные препараты. При поражении нервной системы составляется курс терапии для снятия судорог с помощью нейролептиков. После года лечения требуется еще несколько лет на реабилитацию, поэтому очень важно крайне осторожно обращаться с ртутью, в том числе – ртутными градусниками, подчеркнул Прокофьев.

Среди основных симптомов отравления он перечислил такие, как рвота, тошнота, боль в области живота от грудной клетки до паха, сонливость, поражение слизистых, вялость. Также развиваются признаки воспаления оболочек головного и спинного мозга. Человек при этом чувствует сильную головную боль, мышцы затылка сковывает, теряется координация, нарушается память и так далее.

Если ртуть попала в организм, то нужно оперативно промыть желудок водой, добавив в нее 20-30 г активированного угля. Также можно применить воду со взбитым яичным желтком. Далее пострадавшему дают молоко, отвары риса или овсянки, слабительное. Вывод вещества стараются ускорить с помощью большого количества воды, в рацион включают продукты с пектином и клетчаткой, назначают сорбенты и витамины.

При остром отравлении важно вывести пациента из зоны испарений ртути и оставить его в покое до приезда скорой помощи.

