Мужчина проиграл в лотерею $130 тысяч и подал в суд

SCMP: китаец проиграл в лотерею $130 тыс. и подал в суд на продавца билетов

В китайском городе Хэфэй мужчина попытался через суд вернуть $130 тысяч, которые проиграл в лотерею, пишет South China Morning Post.

Житель Хэфэя по фамилии Хэ в сентябре приобрел большое количество лотерейных билетов через сертифицированного агента по продажам по фамилии Чжан.

По данным суда, Хэ выбирал билеты и направлял инструкции через приложение социальной сети, после чего переводил деньги на счет Чжана. Агент покупал билеты в официальном пункте продаж, фотографировал их и отправлял изображения клиенту.

Чжан заявил, что неоднократно предупреждал покупателя о рисках чрезмерных трат на лотерею и направил ему письменное уведомление о возможных финансовых потерях. Клиент жен подтвердил получение предупреждения.

После того как мужчина не получил выигрыша, он подал иск против Чжана и центра управления лотереей. Истец утверждал, что методы продвижения и продажи билетов, а также порядок их оплаты и публикация результатов в социальных сетях якобы нарушают закон. По его мнению, договор купли-продажи должен быть признан недействительным, а уплаченные $130 тысяч — возвращены с процентами.

Суд постановил, что представленные доказательства не подтверждают факта незаконного принуждения к покупке билетов. Судья также отметил, что истец является совершеннолетним и обладает полной гражданской дееспособностью, а значит осознает, что покупка лотерейных билетов не гарантирует выигрыш.

Также было установлено, что агент предупреждал клиента о необходимости рационального подхода к расходам, однако тот проигнорировал возможные риски, поэтому иск был отклонен.

