Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина проиграл в лотерею $130 тысяч и подал в суд

SCMP: китаец проиграл в лотерею $130 тыс. и подал в суд на продавца билетов
Shutterstock/FOTODOM

В китайском городе Хэфэй мужчина попытался через суд вернуть $130 тысяч, которые проиграл в лотерею, пишет South China Morning Post.

Житель Хэфэя по фамилии Хэ в сентябре приобрел большое количество лотерейных билетов через сертифицированного агента по продажам по фамилии Чжан.

По данным суда, Хэ выбирал билеты и направлял инструкции через приложение социальной сети, после чего переводил деньги на счет Чжана. Агент покупал билеты в официальном пункте продаж, фотографировал их и отправлял изображения клиенту.

Чжан заявил, что неоднократно предупреждал покупателя о рисках чрезмерных трат на лотерею и направил ему письменное уведомление о возможных финансовых потерях. Клиент жен подтвердил получение предупреждения.

После того как мужчина не получил выигрыша, он подал иск против Чжана и центра управления лотереей. Истец утверждал, что методы продвижения и продажи билетов, а также порядок их оплаты и публикация результатов в социальных сетях якобы нарушают закон. По его мнению, договор купли-продажи должен быть признан недействительным, а уплаченные $130 тысяч — возвращены с процентами.

Суд постановил, что представленные доказательства не подтверждают факта незаконного принуждения к покупке билетов. Судья также отметил, что истец является совершеннолетним и обладает полной гражданской дееспособностью, а значит осознает, что покупка лотерейных билетов не гарантирует выигрыш.

Также было установлено, что агент предупреждал клиента о необходимости рационального подхода к расходам, однако тот проигнорировал возможные риски, поэтому иск был отклонен.

Ранее мужчина выиграл в лотерею, построил нарколабораторию и попал в тюрьму.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!