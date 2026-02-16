Размер шрифта
Общество

Косметолог рассказала, как избавиться от растяжек на теле

Косметолог Шадрина: избавиться от растяжек могут помочь аппаратные методики
Rushay/Shutterstock/FOTODOM

Избавиться от растяжек на теле можно с помощью аппаратных или инъекционных методик. Об этом «Известиям» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Шадрина.

Специалист объяснила, что растяжки —это участки повреждения дермы, которые появляются в результате чрезмерного растяжении кожи. Они могут формироваться из-за наследственности, особенностей гормонального фона или резких изменений объемов тела.

По словам косметолога, для коррекции используются как аппаратные, так и инъекционные методики. При этом одной из самых действенных процедур считается лазерное воздействие, активизирующее синтез коллагена и эластина, которые улучшают плотность кожи, выравнивают рельеф и уменьшают выраженность растяжек.

Помимо этого, эффективны микродермабразия и радиочастотные процедуры. Врач объяснила, что эти технологии обновляют кожу, повышают ее упругость и улучшают общий тон. Другим востребованным методом она назвала микронидлинг. Создание контролируемых микроповреждений с помощью тонких игл провоцирует активную выработку коллагена и делает текстуру кожи ровнее.

Среди инъекционных способов коррекции эксперт отметила плазмолифтинг и введение препаратов коллагена или гиалуроновой кислоты.

Специалист подчеркнула, что любая процедура должна подбираться индивидуальна. На схему лечения влияют тип кожи, выраженность и давность растяжек, а также особенности организма человека. При этом также важен регулярный и продуманный уход за кожей.

«Рекомендуется использовать средства с витамином C и пептидами — они способствуют синтезу коллагена, улучшают тон кожи и помогают уменьшить проявления повреждений. Кроме того, коже необходимо достаточное увлажнение и обязательная фотозащита. Систематическое применение увлажняющих средств поддерживает эластичность, а солнцезащитные кремы предотвращают появление пигментации и ухудшение внешнего вида растяжек», — добавила косметолог.

До этого эксперты говорили, что основными причинами появления целлюлита являются гормональные изменения, стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни. По их словам, неровности на коже также могут появляться из-за нарушения кровотока, нехватки коллагена и застоя жидкости.

Ранее тренер рассказал, как быстрее вывести молочную кислоту из мышц.
 
