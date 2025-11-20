На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы основные причины появления целлюлита

Pravda.Ru: стресс может спровоцировать появление целлюлита
true
true
true
close
Shutterstock

Гормональные изменения, стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни выступают основными причинами возникновения целлюлита. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они уточнили, что регулярная тревога может вызывать выброс кортизола, нарушать обмен веществ и влиять на накопление жира. Неровности на коже могут также появляться на фоне нарушения кровотока, нехватки коллагена и застоя жидкости.

«Целлюлит — это не просто косметический дефект. Он отражает уровень стресса и эмоциональных зажимов. Работа с телом начинается с принятия себя, иначе борьба с несовершенствами превращается в новый источник тревоги», — сказала психолог и консультант по телесной терапии Марина Кузнецова.

Массажист по лицу и телу Светлана Светлова до этого говорила, что массаж с медом поможет стать стройнее и избавиться от целлюлита. По ее словам, процедура также расслабит мышцы, избавит от токсинов, улучшит кровообращение, ускорит обмен веществ, повысит эластичность кожи. Она уточнила, что она особенно эффективна при наличии целлюлита, лишних килограммов, растяжек и морщин. Светлова уточнила, что массаж желательно делать курсом.

Ранее Боня показала результаты борьбы с целлюлитом, раздевшись на камеру.

