Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Врачи объяснили, сколько нужно ходить для похудения

Pravda.Ru: для похудения важно начать ходить хотя бы по 10 минут в день
Shutterstock/Alex Sipeta

Новичкам для похудения можно начинать ходить по 10 минут в день в течение двух недель, после чего — прибавлять по пять минут еженедельно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По его словам, для эффективного снижения веса важнейшим фактором является регулярность. Кроме того, следует обращать внимание на технику ходьбы — поддерживать ровную осанку, смотреть прямо перед собой, слегка напрягать пресс и ягодицы. Врачи также советуют следить за пульсом — частота сердечных сокращений должна составлять 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС).

«В моей практике я часто сталкиваюсь с пациентами, которые уверены, что для похудения необходимы только изнурительные тренировки. Однако регулярная ходьба способна запустить процесс жиросжигания, особенно если сочетать ее с правильным питанием. Я лично наблюдала, как мои пациенты, начав ходить всего по 30 минут в день, уже через месяц замечали положительные изменения в самочувствии и весе», — добавила врач-эндокринолог Светлана Ермакова.

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что зимние прогулки, коньки, лыжи и даже игра в снежки при правильном подходе могут частично или полностью заменить стандартную тренировку в зале. Такая активность особенно полезна за счет свежего воздуха и элементов закаливания организма.

Ранее врачи рассказали, как ходьба влияет на здоровье.
 
Теперь вы знаете
Оспа обезьян в России, мораторий на тарифы ЖКХ и китайский Новый год. Что нового к утру 16 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!