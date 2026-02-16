Врачи объяснили, сколько нужно ходить для похудения

Pravda.Ru: для похудения важно начать ходить хотя бы по 10 минут в день

Новичкам для похудения можно начинать ходить по 10 минут в день в течение двух недель, после чего — прибавлять по пять минут еженедельно. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По его словам, для эффективного снижения веса важнейшим фактором является регулярность. Кроме того, следует обращать внимание на технику ходьбы — поддерживать ровную осанку, смотреть прямо перед собой, слегка напрягать пресс и ягодицы. Врачи также советуют следить за пульсом — частота сердечных сокращений должна составлять 60-70% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС).

«В моей практике я часто сталкиваюсь с пациентами, которые уверены, что для похудения необходимы только изнурительные тренировки. Однако регулярная ходьба способна запустить процесс жиросжигания, особенно если сочетать ее с правильным питанием. Я лично наблюдала, как мои пациенты, начав ходить всего по 30 минут в день, уже через месяц замечали положительные изменения в самочувствии и весе», — добавила врач-эндокринолог Светлана Ермакова.

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина до этого рассказала «Газете.Ru», что зимние прогулки, коньки, лыжи и даже игра в снежки при правильном подходе могут частично или полностью заменить стандартную тренировку в зале. Такая активность особенно полезна за счет свежего воздуха и элементов закаливания организма.

Ранее врачи рассказали, как ходьба влияет на здоровье.