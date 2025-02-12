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Россияне все реже дарят цветы на День святого Валентина

Superjob: День святого Валентина стремительно теряет популярность в России
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Geovanna Cassia/Shutterstock/FOTODOM

Мужчин, планирующих дарить цветы своим женщинам на День святого Валентина, становится меньше. Это показал опрос Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Праздновать день святого Валентина собирается только каждый восьмой россиянин (13%). Поздравит в этот день свою вторую половинку каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%). Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (21%).

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (51%).

Стоит отметить, что День святого Валентина в России стремительно теряет популярность — в середине нулевых этот праздник отмечал каждый второй, а начиная с 2021 года — только каждый восьмой россиянин. Многие считают, что предпочтение нужно отдавать традициям своей страны: «В России есть свой праздник — День семьи, любви и верности»; «Не считаю, что в России нужно отмечать праздники, которые пришли из Европы».

Желающих дарить подарки любимым и цветы своим женщинам в этот день также становится меньше.

Как-либо отметить 14 февраля на работе планируют только в 2% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками».

Ранее выяснилось, что россияне любят глазами и не прощают измен.

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