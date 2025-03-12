Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пара, установившая 58-часовой рекорд поцелуя, рассталась после 13 лет брака

Супруги из Таиланда, ставшие рекордсменами по длительности поцелуя, расстались
close
Sakchai Lalit/AP

Тайская пара, установившая рекорд Гиннесса по продолжительности поцелуя, рассталась после 13 лет совместной жизни, сообщает Daily Mail.

Супруги из Таиланда, Эккачай и Лаксана Тиранарат, впервые поборолись за победу в номинации «Самый долгий поцелуй» в 2011 году накануне Дня святого Валентина в Паттайе. В правилах было указано, что участники могут ходить в туалет, но при этом они должны продолжать целоваться. Чтобы утолить жажду, вспоминает 56-летний мужчина, его жене пришлось пить через соломинку, держа губы сомкнутыми, а затем женщина делилась водой с ним. Таец рассказал, что они с женой постоянно щипали друг друга, чтобы не заснуть во время соревнований. В итоге, спустя 46 часов и 24 минуты, они вышли из соревнования последними, побив рекорд Гиннеса.

На следующий год супруги не смогли приехать на конкурс, и другая пара завоевала этот титул. Однако уже в 2013 году Эккачай и Лаксана вновь стали рекордсменами, продержавшись 58 часов 35 минут. Тогда они выиграли 100 тыс. батов и два бриллиантовых кольца. Но несмотря на победу в двух изнурительных соревнованиях по поцелуям, муж и жена все же расстались. Эккачай заявил, что они с Лаксаной сохранили дружеские отношения и намерены совместно воспитывать общих детей.

Ранее супруги из Бразилии установили мировой рекорд по длительности брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами