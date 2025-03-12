Пара, установившая 58-часовой рекорд поцелуя, рассталась после 13 лет брака

Тайская пара, установившая рекорд Гиннесса по продолжительности поцелуя, рассталась после 13 лет совместной жизни, сообщает Daily Mail.

Супруги из Таиланда, Эккачай и Лаксана Тиранарат, впервые поборолись за победу в номинации «Самый долгий поцелуй» в 2011 году накануне Дня святого Валентина в Паттайе. В правилах было указано, что участники могут ходить в туалет, но при этом они должны продолжать целоваться. Чтобы утолить жажду, вспоминает 56-летний мужчина, его жене пришлось пить через соломинку, держа губы сомкнутыми, а затем женщина делилась водой с ним. Таец рассказал, что они с женой постоянно щипали друг друга, чтобы не заснуть во время соревнований. В итоге, спустя 46 часов и 24 минуты, они вышли из соревнования последними, побив рекорд Гиннеса.

На следующий год супруги не смогли приехать на конкурс, и другая пара завоевала этот титул. Однако уже в 2013 году Эккачай и Лаксана вновь стали рекордсменами, продержавшись 58 часов 35 минут. Тогда они выиграли 100 тыс. батов и два бриллиантовых кольца. Но несмотря на победу в двух изнурительных соревнованиях по поцелуям, муж и жена все же расстались. Эккачай заявил, что они с Лаксаной сохранили дружеские отношения и намерены совместно воспитывать общих детей.

Ранее супруги из Бразилии установили мировой рекорд по длительности брака.