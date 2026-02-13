«Афиша Daily» выпустила спецпроект о кризисах в отношениях

Издание «Афиша Daily» представило ко Дню святого Валентина специальный проект «Осколки чувств», посвященный проблеме измен, вопросам доверия в семье и влиянию публичных историй на восприятие кризисов в отношениях.

В нем издание предлагает читателям взглянуть на дату, традиционно ассоциирующуюся с идеализацией романтики, под другим углом, и начать разговор о том, как устроены отношения в ситуации, когда доверие нарушено: какие вопросы возникают у их участников и какую роль играет реакция окружающих.

Уточняется, что спецпроект объединяет несколько исследовательских материалов о том, как измены отражаются на семьях, об этических и моральных дилеммах, а также о влиянии социальных сетей и технологий на понимание границ допустимого.

В числе ключевых тем — влияние родительских измен на взрослых детей и семейную историю. В материале собраны личные свидетельства, а также комментарии клинического психолога о том, как родителям выстраивать коммуникацию с детьми в подобных ситуациях.

Отдельный текст посвящен историческим интригам — от отношений Анны Ахматовой с Амедео Модильяни до сюжета, который, по версии авторов, стал одним из поводов для начала Столетней войны. Материал оформлен в виде рейтинга, где единицей измерения выступают «Биллы Клинтоны».

Еще один блок посвящен тому, как технологии меняют личные границы: рассматриваются истории виртуального флирта и отношений с чат-ботами, а также приводится мнение психолога о том, где проходит граница измены в цифровую эпоху.

В практическом материале авторы предлагают рекомендации тем, кто столкнулся с изменой: как осмыслить произошедшее, стоит ли говорить об этом партнеру, и как выстроить разговор без взаимных обвинений.

Проект также включает музыкальную подборку о переживании кризиса в отношениях.