Россиян предупредили, кому нельзя принимать витаминные комплексы

Поливитаминные комплексы часто воспринимаются как безопасная и полезная добавка к рациону, однако их бесконтрольный прием может привести к серьезным последствиям. Избыток определенных витаминов и минералов способен нарушать метаболические процессы, провоцировать токсические реакции и влиять на действие лекарственных препаратов, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

По его словам, важно помнить: даже самые качественные поливитамины не являются абсолютно безопасными и должны приниматься только по медицинским показаниям и после консультации с врачом.

«Одной из ключевых групп риска являются люди с уже имеющимся гипервитаминозом или избытком минералов. Например, жирорастворимые витамины (A, D, E, K) накапливаются в организме, и их передозировка может вызвать серьезные осложнения. Гипервитаминоз витамина А, например, приводит к поражению печени, а избыток витамина D способен спровоцировать гиперкальциемию, негативно влияющую на почки и сердечно-сосудистую систему. Особую осторожность следует проявлять пациентам с гемохроматозом — заболеванием, при котором железо накапливается в тканях, поскольку многие поливитамины содержат этот элемент в высокой концентрации», — объяснил эксперт.

Люди с хроническими заболеваниями также должны с осторожностью относиться к приему поливитаминов. При почечной недостаточности нарушается выведение избытка водорастворимых витаминов, что может усилить интоксикацию. Аутоиммунные патологии, такие как ревматоидный артрит или рассеянный склероз, могут обостриться из-за иммуностимулирующего действия отдельных витаминов группы B.

«Беременные женщины, несмотря на повышенную потребность в питательных веществах, должны избегать самостоятельного приема поливитаминов. Например, избыток витамина А повышает риск пороков развития у плода, а неумеренное потребление йода способно нарушить функцию щитовидной железы как у матери, так и у ребенка», — подчеркнул он.

Еще одним важным аспектом является взаимодействие витаминов с лекарственными препаратами. Витамин K снижает эффективность антикоагулянтов, таких как варфарин, а кальций и железо ухудшают всасывание некоторых антибиотиков. Даже антиоксиданты, такие как витамины C и E, в высоких дозах могут снижать эффективность химиотерапии.

«Кроме того, поливитаминные комплексы содержат не только активные вещества, но и вспомогательные компоненты — красители, стабилизаторы, ароматизаторы, которые иногда вызывают аллергические реакции», — резюмировал химик.

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