Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

За организацию занятия проституцией в российском регионе собрались судить 19 человек

В Чувашии за организацию занятия проституцией будут судить 19 человек
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Чувашии будут судить преступную группу из 19 человек, которая организовывала занятие проституцией. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Злоумышленники начали вести незаконный бизнес еще в январе 2016 года. По версии следствия, банда стала вовлекать девушек в проституцию в притонах, замаскированных под массажные салоны — такие заведения находились в 12 городах девяти регионов России. Преступники привлекли в нелегальную деятельность не менее 44 девушек.

Чтобы легализовать незаконный доход, злоумышленники зарегистрировали несколько юридических лиц. Через них они отмыли около 40 млн рублей.

В зависимости от роли в деятельности банды участникам предъявили обвинения в создании и участии в преступном сообществе, организации и вовлечении в проституцию, а также легализации денежных средств. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары.

Ранее в Забайкалье более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!