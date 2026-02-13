За организацию занятия проституцией в российском регионе собрались судить 19 человек

В Чувашии за организацию занятия проституцией будут судить 19 человек

В Чувашии будут судить преступную группу из 19 человек, которая организовывала занятие проституцией. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Злоумышленники начали вести незаконный бизнес еще в январе 2016 года. По версии следствия, банда стала вовлекать девушек в проституцию в притонах, замаскированных под массажные салоны — такие заведения находились в 12 городах девяти регионов России. Преступники привлекли в нелегальную деятельность не менее 44 девушек.

Чтобы легализовать незаконный доход, злоумышленники зарегистрировали несколько юридических лиц. Через них они отмыли около 40 млн рублей.

В зависимости от роли в деятельности банды участникам предъявили обвинения в создании и участии в преступном сообществе, организации и вовлечении в проституцию, а также легализации денежных средств. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары.

Ранее в Забайкалье более 50 человек осудили за организацию занятия проституцией.