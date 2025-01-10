Российского школьника, делавшего фото пожара склада с гуманитарным грузом, задержали

В Выборге задержали школьника, который фотографировал пожар склада с гумпомощью

В Выборге правоохранительные органы поймали несовершеннолетнего, который снимал на камеру пожар на складе гуманитарной помощи, предназначенной для участников СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По версии следствия, восьмиклассник снимал инцидент на телефон, чтобы передать их заказчику, 48-летнему местному жителю, и получить от него пять тысяч рублей. Мужчину задержали в его квартире в Выборге. У него изъяли телефон и технику. Изучив содержимое его гаджета, на него составили административные протоколы за дискредитацию Вооруженных сил РФ и мелкое хулиганство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» УК РФ.

Инцидент произошел 9 января в пристройке к многоэтажке на проспекте Победы. Огонь быстро распространился. Выгорело около 600 квадратных метров помещения. Во время возгорания экстренные службы эвакуировали жителей близлежащих домов.

Ранее житель Гатчины рассказал, что во время пожара на заводе ацетона слышал взрывы.