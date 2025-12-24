Больница потеряла «кусок» черепа женщины, предложив компенсацию в $25

Жительница штата Мичиган Эдна Бертон после перенесенного инсульта покинула больницу с отсутствующим фрагментом собственного черепа, который, как утверждается в судебном иске, был утерян медицинским персоналом и впоследствии заменен протезом, пишет Law & Crime. Родственники заявляют, что путаница произошла из-за схожести имени пациентки с другим человеком.

Согласно иску, Бертон была госпитализирована в больницу Ascension St. John в Детройте в критическом состоянии. Врачи провели срочную правостороннюю гемикраниэктомию — операцию, при которой часть черепа временно удаляется для снижения давления на мозг.

По словам представителей семьи Эдны, хирург подчеркивал необходимость сохранить костный фрагмент, чтобы установить его обратно после того, как спадет отек мозга. Однако позже медицинская команда обнаружила, что костный лоскут был утерян.

В иске утверждается, что больница перепутала Бертон с другой пациенткой с похожим именем — Эдной Браун, в результате чего часть еe черепа была ошибочно утилизирована.

Дополнительное возмущение семьи вызвало то, что, по их словам, больница попыталась загладить ситуацию, предложив пациентке подарочную топливную карту на $25.

Дочь пострадавшей рассказала, что после произошедшего состояние матери резко ухудшилось. По ее словам, женщина перестала говорить и есть, прикована к постели и страдает от пролежней.

Ранее в США женщина едва не лишилась руки, случайно порезав ее картоном.