В Нальчике прошла первая стратегическая сессия по новому управленческому формату

Кабардино-Балкария выступила с инициативой стать пилотным регионом по интеграции социальной архитектуры в практику регионального управления. Об этом на первой в России стратсессии, посвященной внедрению соцархитектуры в практику госуправления на региональном уровне, заявил глава республики Казбек Коков.

Прошедшее в Нальчике мероприятие собрало федеральных экспертов, руководителей министерств и муниципалитетов, лидеров общественного мнения и молодежь. Участники обсудили ключевые социальные вызовы республики — развитие моногородов, туризм, гостеприимство, гармонизацию межнациональных отношений — и наметили конкретные управленческие решения.

«Президент России Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной областью, которая помогает раскрывать потенциал территорий и оперативно откликаться на запросы людей. Это новый для страны управленческий формат. Будем внедрять его при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СКФО, центра знаний «Машук» и команды социальных архитекторов России», — сказал он.

Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев отметил, что сессия знаменует переход социальной архитектуры «от федеральной аналитической рамки к практике регионального стратегического мышления».

«Социальные архитекторы — это специалисты, способные осуществлять диагностику и прогнозирование социальных изменений, выявлять риски, устранять управленческие разрывы и улучшать качество жизни», — подчеркнул он.

Замначальника Управления Алексей Семёнов добавил, что социальная архитектура становится инструментом межрегионального диалога. По его словам, это переход от разрозненных инициатив к системной кооперации регионов в работе с соцпроцессами.

На сессии анонсировали создание первой окружной экспертной площадки по социальной архитектуре на базе центра знаний «Машук». Она будет разрабатывать и внедрять решения в Кабардино-Балкарии с последующим тиражированием на весь Северный Кавказ.

«Отдельное внимание уделим гармонизации межнациональных отношений. Работа площадки позволит сформировать долгосрочные механизмы взаимодействия с регионами», — сообщил гендиректор «Машука» Антон Сериков.