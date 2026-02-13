Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Нальчике прошла первая стратегическая сессия по новому управленческому формату

Кабардино-Балкария станет пилотным регионом по интеграции социальной архитектуры
Shutterstock

Кабардино-Балкария выступила с инициативой стать пилотным регионом по интеграции социальной архитектуры в практику регионального управления. Об этом на первой в России стратсессии, посвященной внедрению соцархитектуры в практику госуправления на региональном уровне, заявил глава республики Казбек Коков.

Прошедшее в Нальчике мероприятие собрало федеральных экспертов, руководителей министерств и муниципалитетов, лидеров общественного мнения и молодежь. Участники обсудили ключевые социальные вызовы республики — развитие моногородов, туризм, гостеприимство, гармонизацию межнациональных отношений — и наметили конкретные управленческие решения.

«Президент России Владимир Путин назвал социальную архитектуру востребованной и перспективной областью, которая помогает раскрывать потенциал территорий и оперативно откликаться на запросы людей. Это новый для страны управленческий формат. Будем внедрять его при поддержке аппарата полномочного представителя президента в СКФО, центра знаний «Машук» и команды социальных архитекторов России», — сказал он.

Начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга социальных процессов Александр Харичев отметил, что сессия знаменует переход социальной архитектуры «от федеральной аналитической рамки к практике регионального стратегического мышления».

«Социальные архитекторы — это специалисты, способные осуществлять диагностику и прогнозирование социальных изменений, выявлять риски, устранять управленческие разрывы и улучшать качество жизни», — подчеркнул он.

Замначальника Управления Алексей Семёнов добавил, что социальная архитектура становится инструментом межрегионального диалога. По его словам, это переход от разрозненных инициатив к системной кооперации регионов в работе с соцпроцессами.

На сессии анонсировали создание первой окружной экспертной площадки по социальной архитектуре на базе центра знаний «Машук». Она будет разрабатывать и внедрять решения в Кабардино-Балкарии с последующим тиражированием на весь Северный Кавказ.

«Отдельное внимание уделим гармонизации межнациональных отношений. Работа площадки позволит сформировать долгосрочные механизмы взаимодействия с регионами», — сообщил гендиректор «Машука» Антон Сериков.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!