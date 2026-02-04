Полячку, от рук которой пострадал 21 ребенок, депортировали из Великобритании

В Британии мигрантку посадили на восемь лет и депортировали за истязание детей

Уроженка Польши издевалась над детьми в детсаду Монтессори в Великобритании, сообщает Daily Mail.

Преступления происходили в детском саду «Риверсайд» в районе Твикнем, на юго-западе Лондона, где работала 22-летняя Роксана Лека. Как было доказано судом, она била, пинала, бросала, царапала и щипала детей, которым было от 10 месяцев до двух лет. Девушка продолжала «ухаживать» за ними до своего ареста, который был произведен 28 июня 2024 года.

Обвиняемая призналась в семи случаях жестокого обращения с детьми, включая удар ногой мальчика по лицу и удар кулаком девочки в бок. В суде Лека пыталась оправдать свое поведение, заявив, что страдала от недосыпа, так как употребляла каннабис со своим бойфрендом.

Тем не менее судья признал ее виновной и назначил восемь лет тюрьмы, но уже через несколько месяцев осужденную решили депортировать. Полячку вышлют из страны уже 5 февраля, на родине она продолжит отбывать наказание.

Ранее в Благовещенске мать избивала детей, чтобы отомстить мужу.