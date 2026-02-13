Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Сбере сообщили о расширении ИИ-инициатив в Татарстане

Ведяхин: проекты Сбера ускорят цифровизацию и сохранят культурный код Татарстана
Пресс-служба Сбера

Сбер продолжает укреплять партнерство с Татарстаном в сфере искусственного интеллекта, реализуя проекты, которые помогают как бизнесу, так и жителям республики. Об этом сообщил в интервью РБК первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, Сбер выступает технологическим партнером региона на нескольких уровнях. Среди ключевых инициатив — цифровой эксперт для фермеров «СауБозау», ИИ-бухгалтер для корпоративных клиентов и персональный консультант для пассажиров «Тулпар Аэро Групп».

Также банк совместно с Академией наук Татарстана обучает нейросеть GigaChat татарскому языку.

«Мы видим себя технологическим партнером для каждого человека, бизнеса и всей страны. В Татарстане искусственный интеллект создает осязаемую ценность в сельском хозяйстве, для корпоративного сектора и для повседневной жизни граждан», — отметил Ведяхин.

Он пояснил, что цифровой эксперт «СауБозау» помогает владельцам крупного рогатого скота решать задачи по сохранению поголовья и повышению эффективности хозяйств.

Созданный для корпоративного сектора ИИ-бухгалтер, по словам Ведяхина, позволяет анализировать сотни договоров и выявлять риски, экономя время сотрудников. Проект ИИ-ассистента для работы в учетных системах сократил время поиска документов с 15 минут до одной.

Ведяхин подчеркнул, что успех проектов в Татарстане объясняется сочетанием региональной политики в сфере ИТ, мощных образовательных центров и высокого спроса на цифровые решения со стороны бизнеса и госструктур.

Кроме того, Сбер реализует в регионе инициативы по улучшению клиентского опыта. В частности, пассажиры бизнес-авиации через приложение получают круглосуточного ИИ-консультанта, который оперативно отвечает на вопросы о багаже, услугах и перевозке животных.

В будущем планируется запуск ИИ-агента, предугадывающего предпочтения клиентов и подбирающего оптимальные рейсы.

Ведяхин также отметил, что технологии ИИ в Сбере создаются для решения конкретных проблем и развития экономики, а проект GigaChat служит платформой для прикладных решений, доступных широкой аудитории.

Отдельным направлением является обучение нейросети татарскому языку, что, по его словам, сохраняет культурный код региона и дает языку цифровую жизнь.

«Мы объединяем усилия с научными институтами, региональными властями и бизнесом, чтобы технологии приносили реальную пользу людям», — резюмировал первый заместитель председателя правления Сбера.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!