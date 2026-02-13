Врач раскрыла значение сна для стройной фигуры

Сон важен не только для здоровья мозга и центральной нервной системы, но и для общего состояния организма, включая регулирование веса. Именно во сне происходят окончательные процессы пищеварения и усваивание продуктов, потребленных в течение дня, а также процесс жиросжигания, который нарушается при сбитом режиме, рассказала RT врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Параллельно с усвоением пищи во сне вырабатываются гормоны, влияющие на ЖКТ, мышечную и жировую ткани. Ключевым из них является соматотропный гормон, который отвечает за рост обновленных клеток и регулирует количество мышечного волокна, объяснила специалист. В том числе он включает в себя ферменты, необходимые для жиросжигания.

«Осуществляет он это в ночное время. При условии, что мы уже до 11 часов вечера лежим в кровати и начинаем спать. Пик выброса этого гормона приходится примерно на час ночи», — пояснила врач.

Вырабатывается гормон в ночное время суток даже при условии, что человек не ложится спать, но его эффективность при этом снижается. Максимально положительный эффект он оказывает, если человек спит достаточное количество времени, а на ужин потреблял белки, немного простых углеводов и правильные жиры. Важно, чтобы такой прием пищи был минимум за три часа до сна, заключила диетолог.

До этого тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал «Газете.Ru», что организм воспринимает недостаток сна как фактор стресса и включает режим «выживания», поэтому при недосыпе усиливается чувство голода и появляется лишний вес. В том числе недосып равен хроническому стрессу, поэтому растет кортизол. Его повышенный уровень усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и соленому, способствует отекам и мешает нормальному использованию углеводов, из-за чего легче откладывается жир.

