Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач раскрыла значение сна для стройной фигуры

Диетолог Лазуренко: здоровый ночной сон очень важен для жиросжигания
Shutterstock

Сон важен не только для здоровья мозга и центральной нервной системы, но и для общего состояния организма, включая регулирование веса. Именно во сне происходят окончательные процессы пищеварения и усваивание продуктов, потребленных в течение дня, а также процесс жиросжигания, который нарушается при сбитом режиме, рассказала RT врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Параллельно с усвоением пищи во сне вырабатываются гормоны, влияющие на ЖКТ, мышечную и жировую ткани. Ключевым из них является соматотропный гормон, который отвечает за рост обновленных клеток и регулирует количество мышечного волокна, объяснила специалист. В том числе он включает в себя ферменты, необходимые для жиросжигания.

«Осуществляет он это в ночное время. При условии, что мы уже до 11 часов вечера лежим в кровати и начинаем спать. Пик выброса этого гормона приходится примерно на час ночи», — пояснила врач.

Вырабатывается гормон в ночное время суток даже при условии, что человек не ложится спать, но его эффективность при этом снижается. Максимально положительный эффект он оказывает, если человек спит достаточное количество времени, а на ужин потреблял белки, немного простых углеводов и правильные жиры. Важно, чтобы такой прием пищи был минимум за три часа до сна, заключила диетолог.

До этого тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал «Газете.Ru», что организм воспринимает недостаток сна как фактор стресса и включает режим «выживания», поэтому при недосыпе усиливается чувство голода и появляется лишний вес. В том числе недосып равен хроническому стрессу, поэтому растет кортизол. Его повышенный уровень усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и соленому, способствует отекам и мешает нормальному использованию углеводов, из-за чего легче откладывается жир.

Ранее сомнолог назвала распространенные причины ночных кошмаров.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!