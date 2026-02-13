Психолог объяснила, почему людям нужна любовь

Потребность человека в любви обусловлена биологией, эволюцией и психологией. Об этом Life.ru рассказала практикующий психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Мария Галкина.

Специалист назвала влюбленность «коктейлем» гормонов. Она объяснила, что вырабатывающийся при этом чувстве дофамин дарит человеку эйфорию и предвкушение от каждой встречи с избранником, а тестостерон усиливает физическое влечение у обоих партнеров.

«Окситоцин – «гормон объятий» – у женщин укрепляет доверие и эмоциональную связь, а у мужчин эту роль берет вазопрессин, способствуя верности и защите. Серотонин, вопреки названию «гормон счастья», временно снижается, провоцируя навязчивые мысли о любимом. Адреналин мобилизует организм, ускоряя сердцебиение и рождая «бабочек в животе», а норадреналин подогревает ревность и стремление завоевать внимание», — рассказала эксперт.

По ее словам, формально человек способен жить без романтической любви. Однако при этом потребность в ней не отходит на второй план.

Психолог подчеркнула, что любовь — это умение быть рядом с партнером, слышать его и заботиться. Это чувство является мощным механизмом, который заставлял предков объединяться в пары для защиты и воспитания потомства, благодаря чему повышались шансы на выживание вида. Потребность в любви и привязанности считается базовой. Это чувство дарит людям ощущение безопасности и помогает удовлетворять физиологические нужды.

Специалист добавила, что любовь придает человеку силы, мотивацию и ощущение значимости для своего партнера.

