Россиянам расскажут о богатой эротической культуре страны

Российский стриминговый сервис Okko создал 4-серийный документальный сериал «История русского секса», рассказывающий о том, как развивалась культура интимных отношений на Руси с древности и до сегодняшнего дня. Премьерный показ состоится 26 февраля, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что сериал в доверительной форме, но с юмором поднимает тему сексуального просвещения. В проекте приняли участие ведущие российские специалисты в области истории, антропологии и сексологии.

Зрители узнают о богатой эротической культуре России, а также ее трансформации и влиянии на многие ключевые события истории страны.

Сюжет первой серии охватит период от Древней Руси до возникновения Московского царства. Вторая серия посвящена периоду от времен царствования Петра I до конца 19-го века. В третьей описывается 20-й век с его начала до Перестройки. Сюжет четвертой серии посвящен новому времени.

В каждой эпохе героями станут анимационные персонажи — собирательные образы привлекательных мужчины и женщины своего времени.

Режиссером-постановщиком сериала выступил Андрей Маяцкий, авторами сценария — Михаил Рольник и Тихон Шаров.

В Okko добавили, что документальный сериал «История русского секса» выйдет в связке с продолжением драмеди «Секс. До и после».