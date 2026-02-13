Россиянин с ножом ломился в чужие квартиры, пытаясь найти свою жену

В Оленегорске задержали 21-летнего местного жителя, который ночью ломился в чужие квартиры с ножом и угрожал жителям. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Первый инцидент произошел ночью на улице Космонавтов. Мужчина ворвался к 22-летней девушке и с ножом в руках требовал впустить его для проверки – не прячется ли там его супруга. Через час аналогичный случай повторился на улице Энергетиков. 42-летняя женщина сообщила полиции, что неизвестный стучит в дверь, угрожает ей ножом и тоже ищет жену.

Прибывшие полицейские задержали дебошира. Ранее не судимый молодой человек рассказал, что действительно искал супругу, а агрессивное поведение списал на алкоголь. Возбуждены два уголовных дела, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

До этого в Башкирии мужчина пытался заколоть жену шампуром. После нападения он скрылся с места преступления, пострадавшую удалось спасти. В суде обвиняемый не признал вину, утверждая, что хотел лишь «припугнуть» супругу.

Ранее россиянин искал «чертиков» в квартире соседа и ранил его ножом.